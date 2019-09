Torre Pedrera: auto si ribalta dopo uno scontro, illesi i conducenti

Uno stop non rispettato e un'auto che si è ribaltata su un fianco. È ciò che si è palesato a Vigili del Fuoco, Polizia Municipale e Romagna Soccorso intervenuti ieri sera, attorno alle 20.30, a Torre Pedrera per un incidente. A scontrarsi una Ford Focus e una Suzuki Wagon R. Quest'ultima, per la violenza dell'impatto, si è rovesciata terminando la sua corsa su un fianco. I due automobilisti, un 40enne albanese e un 18enne di Rimini, sono stati presi in carico dai sanitari del 118 ma entrambi sono rimasti praticamente illesi e non si è reso necessario il trasporto in ospedale.