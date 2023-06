RIMINI Torre Pedrera: bimbo precipita dal balcone del residence, in elisoccorso al “Bufalini”

Tragedia sfiorata a Torre Pedrera di Rimini. Un bambino di sei anni è caduto dal balcone posto al secondo piano del residence “Papillon”, finendo sul terrazzone che funge da tettoia dell'ingresso. È accaduto questa mattina in una struttura di viale San Salvador. Un volo di circa tre metri che poteva risultare fatale. Il bambino è però rimasto sempre cosciente. I soccorsi hanno comunque fatto alzare l'elisoccorso che ha trasportato, per precauzione, il piccolo all'ospedale “Bufalini” di Cesena. Sul posto anche la Polizia di Stato per i rilievi. Pare che il bimbo abbia “approfittato” di un attimo di distrazione dei genitori per arrampicarsi sulla parte in un muratura del balcone, per poi sporgersi e perdere l'equilibrio.

