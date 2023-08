CRONACA Torre Pedrera: esce di strada e si scontra con cinque moto parcheggiate

Torre Pedrera: esce di strada e si scontra con cinque moto parcheggiate.

Incidente, fortunatamente senza conseguenze gravi nel Lungomare di Torre Pedrera. Una Fiat 500, guidata da un ultrasessantenne, stava procedendo in direzione nord quando, per ragioni da accertare, ha deviato verso sinistra e si è scontrata con cinque moto parcheggiate. Per via dell'impatto uno dei veicoli a due ruote è esploso e anche gli altri hanno riportato danni importanti, mentre l'autista è rimasto illeso. Nessuna persona è rimasta coinvolta nel sinistro. Sul posto la Polizia Municipale per deviare il traffico, istituito temporaneamente il senso unico alternato lungo la strada.

[Banner_Google_ADS]





Foto Gallery

I più letti della settimana: