Torre Pedrera: incendio in un condominio a Natale, evacuate 60 persone

Un incendio è scoppiato a Torre Pedrera, in un condominio di Via Barce, proprio la sera di Natale.

Le fiamme sono scaturite, attorno alle 19:45, dal garage della palazzina, scoppiato per ragioni al vaglio degli inquirenti. Gli abitanti, una sessantina di persone, sono tutti usciti dai loro appartamenti e si sono messi in salvo, mentre i Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente per spegnere le fiamme. Sul posto anche i Carabinieri e, per precauzione, un'ambulanza del 118.

Fortunatamente nessuno degli abitanti della palazzina è rimasto ferito o intossicato. Diversi invece i danni provocati dalle fiamme alla struttura, con almeno due appartamenti diventati inagibili.





