Torre Pedrera: incendio nella lavanderia di un hotel

Torre Pedrera: incendio nella lavanderia di un hotel.

I Vigili del Fuoco di Rimini sono intervenuti alle 3.30 della passata notte per un incendio divampato nella lavanderia di un hotel di Torre Pedrera. Per circa quattro ore, i Vigili del Fuoco si sono impegnati a domare le fiamme al piano interrato dell'edificio. Sono seguiti una verifica della struttura, la messa in sicurezza degli impianti e la ricerca di eventuali ospiti rimasti all’interno. All'arrivo dei Vigili del Fuoco la gran parte degli ospiti era già all'esterno e sono stati fatti rientrare alla fine delle verifiche.



