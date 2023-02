CRONACA Torre Pedrera: la donna ritrovata senza vita è una cameriera 30enne Sul posto la polizia scientifica. Si ipotizza gesto volontario

E' di una trentenne di origine rumena, il corpo ritrovato senza vita questa mattina alle 8.30 sulla spiaggia di Torre Pedrera a Rimini. La donna, piccola di statura e vestita di scuro, era alloggiata in un residence della zona. Secondo le indagini della Squadra Mobile della Questura di Rimini, coordinata dal sostituto procuratore Davide Ercolani, il decesso potrebbe essersi verificato verso le 6 di questa mattina. Inoltre stando agli accertamenti del medico legale la morte potrebbe essere stata per annegamento, poi il mare avrebbe portato a riva il cadavere. Il sospetto degli inquirenti è che si sia trattato di un gesto volontario, visto che non vi sono segni evidenti di violenza ma la Procura ha deciso di dare l'incarico per l'autopsia.

