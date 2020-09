Torre Pedrera: operaio perde la vita dopo caduta dal quarto piano

Tragedia in una palazzina a Torre Pedrera di Rimini. Nella tarda mattina di oggi un uomo, per cause ancora da accertare, è caduto dal quarto piano di un edificio residenziale. Si tratterebbe di un fabbro di 48 anni, molto conosciuto in Riviera. L'impatto al suolo non gli ha lasciato scampo. Inutile il tentativo dei sanitari giunti sul posto di rianimarlo. In un primo momento era stato mobilitato anche l'elisoccorso, che però è stato revocato quando si è capito che per l'uomo non c'era più nulla da fare. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe staccata una ringhiera del balcone, ritrovata a terra accanto al corpo dell'uomo.