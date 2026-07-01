CRONACA Torre Pedrera, precipita dal secondo piano di un hotel: è giallo sulle cause La persona, di cui non sono state rese note le generalità, è stata trasportata in elicottero al Bufalini di Cesena. I carabinieri hanno a lungo effettuato accertamenti nella struttura.

Torre Pedrera, precipita dal secondo piano di un hotel: è giallo sulle cause.

Sono ancora tutte da chiarire le circostanze della caduta di una persona, le cui generalità non sono state rese note, dal secondo piano di un albergo di Torre Pedrera. Secondo quanto riferito da rimininews, si tratterebbe di un dipendente della struttura ricettiva.

L'allarme è scattato nella prima serata di martedì, quando i carabinieri di Rimini sono intervenuti in un hotel al civico 2 di via Tolemaide, a pochi passi dal mare. Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118 con ambulanza e automedica. Considerata la gravità delle lesioni riportate, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso, che ha trasferito il ferito all'ospedale "Bufalini" di Cesena, dove si troverebbe ricoverato in condizioni critiche.

L'area è stata delimitata dalle forze dell'ordine, che hanno eseguito i rilievi e raccolto elementi utili a ricostruire l'accaduto. Secondo alcune testimonianze, i militari sarebbero rimasti all'interno della struttura ricettiva per diverse ore. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull'identità della persona coinvolta né sulle cause della caduta.



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