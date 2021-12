Torre Pedrera: prende il volo con la Mercedes, 50enne gravissimo al Bufalini

Un terribile incidente nella mattina di venerdì, un uomo a bordo di una Mercedes SLK stava percorrendo via Tolemaide in direzione mare quando ha perso il controllo della vettura. Ha urtato il cordolo che delimita la pista ciclabile che è diventata una rampa di lancio. La Mercedes è cappottata passando quasi indenne tra due alberi e un palo della luce e finendo nel campo adiacente. I Vigili del fuoco intervenuti insieme a Polizia Municipale e Polizia Stradale, hanno dovuto lavorare per estrarre il 50enne dalle lamiere. Sul posto il 118 e la medicalizzata che hanno subito allertato l'elisoccorso da Ravenna. Il conducente è stato trasferito al Bufalini di Cesena col codice di massima gravità. La strada è stata chiusa per consentire l'intervento.