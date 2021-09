Torre Pedrera, tenta di aggredire la moglie con un coltello: arrestato

Ha tentato di aggredirla con un grosso coltello da cucina, ma lei è riuscita a scappare sul pianerottolo. Così un 39enne di origini campane si è scagliato contro la moglie - sua coetanea, anche lei campana - mercoledì sera alle 20, in un appartamento a Torre Pedrera. Fortunatamente la donna ha trovato rifugio prima presso l’abitazione dei vicini di casa, accorsi immediatamente dopo averla sentita urlare, poi- scossa e sotto shock- presso i suoceri, dove ha atteso l’arrivo degli agenti di polizia. La vittima ha raccontato di aver già subito violenza in passato, non avendo però mai trovato il coraggio di denunciare il marito. L’uomo, aggressivo e minaccioso nei confronti degli agenti che si sono presentati a casa sua, si è scagliato verbalmente e fisicamente contro di loro prima di essere tratto in arresto ed essere tradotto presso il carcere di Rimini. Sequestrato il coltello utilizzato dall'uomo.