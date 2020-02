Tosca vince la terza serata del festival, quella delle cover. Benigni si esibisce nel "Cantico dei Cantici"

Nel video la nostra corrispondente Cristina Giuntini

È Tosca ad aggiudicarsi la serata dedicata alle cover, in omaggio ai 70 anni del Festival di Sanremo. A votare è stata l'orchestra Rai che ha apprezzato l'interpretazione di “Piazza Grande”, di Lucio Dalla, in duetto con la spagnola Silvia Perez Cruz. Dietro all'interprete romana, Piero Pelù e i Pinguini Tattici Nucleari. Show di Elettra Lamborghini con bacio finale a Myss Keta ma la loro performance non convince

Roberto Benigni porta all'Ariston l'esegesi del Cantico dei Cantici, vola alto, tra le allegorie bibliche, spiazzando chi immaginava un monologo politico e recita "la canzone delle canzoni, che parla di amore fisico di due ragazzi che cantano ognuno l'amore per l'altro.

