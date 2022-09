POLITICA ITALIANA Toto-Governo: Panetta tra i papabili per il Ministero dell'Economia Bossi fuori dal parlamento, Salvini lo propone senatore a vita. Maroni: "Serve un congresso straordinario della Lega. Io saprei chi eleggere come segretario". Via libera della Commissione Ue alla seconda tranche del Pnrr da 21 miliardi

La Commissione Ue ha annunciato l'approvazione ufficiale della seconda tranche da 21 miliardi nell'ambito del Pnrr dell'Italia. Roma "ha raggiunto tutti i 45 obiettivi" previsti e "la messa in opera degli investimenti sta entrando nella sua fase di pieno svolgimento", ha spiegato l'esecutivo europeo. Intanto gli investitori continuano a tenere sotto pressione i titoli di Stato italiani, in attesa che il nuovo governo scopra le carte sulle scelte di politica economica: lo spread Btp-Bund si posiziona sopra i 250 punti base, a quota 255, con il rendimento dei titoli di Stato italiani - i peggiori in Europa - al 4,61%. Giorgia Meloni, che dopo il discorso della vittoria, sta limitando al massimo le apparizioni pubbliche sarebbe al lavoro per definire le figure chiave del Governo che potrebbe presiedere. Per il Ministero dell'Economia circola con insistenza il nome di Fabio Panetta, economista ed ex direttore generale della Banca d'Italia, dal primo gennaio 2020 membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea. Per gli esteri in lizza anche Tajani di Forza Italia. Umberto Bossi, dopo 35 anni esce dal Parlamento. Il fondatore della Lega era il primo nella lista proporzionale per la Camera a Varese, dove però il partito non ha ottenuto alcun seggio. Salvini propone di nominarlo Senatore a Vita. Intanto per l'ex governatore della Lombardia ed ex Ministro dell'interno Maroni, per il Carroccio, dopo il deludente risultato elettorale, ci vuole un congresso straordinario e “io – aggiunge – saprei chi eleggere come segretario”.

