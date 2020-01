VERSO LE REGIONALI Tour romagnolo di Matteo Salvini, a Villa Verucchio applausi e fischi Il comizio in concomitanza con le 'sardine'

Tour romagnolo per Matteo Salvini, che a quindici giorni dal voto per le regionali oggi ha incontrato i ragazzi di San Patrignano e poi tappa a Villa Verucchio. L'emozione dell'incontro con i ragazzi a San Patrignano, privato, lontano dalle telecamere, Matteo Salvini lo condivide immediatamente con la piazza di Villa Verucchio, che ha sfidato il freddo per aspettarlo.

“Una giornata di politica e di emozione” ha detto il leader del Carroccio, indicando la maglia del Sic, regalatagli dopo la visita al Museo ‘Marco Simoncelli’ a Coriano. Poi ricorda la fatica dei giovani ospiti della comunità di recupero per tornare alla normalità. Nelle ultime due settimane di campagna elettorale, Salvini tira la voltata alla sua candidata Lucia Borgonzoni rispolverando i cavalli di battaglia storici: sfruttamento dell'immigrazione e sicurezza in primis.

Nella piazza accanto, che aveva in concomitanza la manifestazione organizzata dalle “sardine”, si sono levati fischi e contestazioni che Salvini ha liquidato con ironia “ecco il programma della sinistra, ecco perché dobbiamo liberare questa regione”



