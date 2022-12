Toy Story: dona un giocattolo ai bambini in difficoltà

Catena solidale, dei bambini per i bambini. Il progetto Toy Story li chiama. E' l'invito a donare un proprio giocattolo da mettere sotto l'albero di altri piccoli svantaggiati, dai poveri ai profughi ucraini. Educazione al dono, insieme, educazione al riuso in un gesto di solidarietà che coinvolge il tessuto dell'Associazionismo riminese.

Voluto dall'ODV TeamBòta, che replica l'iniziativa nata nel 2020, in piena pandemia, integrandola con una seconda raccolta, in collaborazione con l'AUSL: giocattoli questa volta nuovi, per i bambini ricoverati (una sessantina) nei reparti del materno infantile – spiega il Direttore della Chirurgia Pediatrica, Vincenzo Domenichelli - che soffrono di immunodepressione, immunodeficienza.

Tra i partner e soggetti beneficiari proprio il terzo settore - dalla Croce Rossa alla Caritas, alla Papa Giovanni - con l'Assessore alla Protezione sociale, Cristian Gianfreda e il Sindaco Jamil Sadegholvaad che mettono in rilevo il valore della rete e della risposta solidaristica. L'invito, allora, per sabato e domenica, in un Cinema Astoria trasformato in casa di Babbo Natale.

Nel video le interviste al Sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad e al Presidente dell'ODV TeamBòta, Michele Lari