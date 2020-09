RIMINI Tra una pausa e l’altra dal lavoro in hotel spacciava hashish: arrestato dalla Polizia

Arrestato un 33enne napoletano per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Gli uomini della polizia sono arrivati al giovane grazie ad informazioni assunte da una fonte confidenziale. Fermato nel parcheggio nell'hotel nel quale lavora, sprovvisto dei documenti, è stato accompagnato dagli agenti nella sua stanza per recuperarli. Nell'armadio sono stati trovati 4gr. di hashish, oltre ai 20 che sono stati trovati addosso. Nel comodino gli agenti hanno rinvenuto 110 euro in contanti ritenuti proventi dello spaccio.



