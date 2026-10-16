AEROPORTI Traffico aereo rallentato in tutta Italia, anomalie alla rete dati ENAV Ridotta temporaneamente la capacità di gestione dei voli per garantire la sicurezza. Individuata l’origine del problema, esclusa al momento un’attività malevola

Traffico aereo rallentato in tutta Italia, anomalie alla rete dati ENAV.

Traffico aereo fortemente rallentato in tutta Italia a causa di anomalie sulla rete di trasmissione dati che supporta i servizi di controllo del traffico aereo nazionale. Lo comunica ENAV, spiegando che i problemi sono stati rilevati nella notte.

Fino alle 6 del mattino, grazie all’attivazione dei sistemi di contingency, l’ente ha garantito la regolare gestione dei voli senza riduzioni della capacità operativa. Con il progressivo aumento del traffico e il persistere delle anomalie, sono però state introdotte misure di regolazione dei flussi, con una temporanea riduzione del numero di aeromobili gestibili nello spazio aereo italiano.

Le verifiche tecniche hanno individuato l’origine delle anomalie nella rete di trasmissione dati. ENAV sta lavorando per chiarirne le cause e ripristinare la piena operatività dei sistemi. L’ente esclude che il problema sia riconducibile ad attività malevole.

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