Traffico d'agosto: si annuncia un "esodo nero"

Pronti per l'esodo

Al giro di boa dell'estate, il primo fine settimana di agosto si annuncia come critico per l'afflusso di traffico su strade e autostrade, mentre sono attese temperature sopra i 30 gradi su tutta la penisola. A peggiorare la situazione, intanto, la rottura delle trattative per il rinnova del contratto dei casellanti e la conferma dello sciopero a singhiozzo dei lavoratori di autostrade e e trafori per il 4 e il 5 agosto. Intanto, un bilancio negativo a metà stagione quello che viene dal Sindacato italiano balneari: estate a scarto ridotto, con tanti ombrelloni chiusi negli stabilimenti, fatta eccezione per i week end, e le aziende a fare i conti con la crisi e il maltempo. Presenze in spiaggia calate in molte regioni, con punte del 25%. Eurostat rileva che piu' del 40% della popolazione non può permettersi nemmeno una settimana di villeggiatura all'anno.