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Traffico di cocaina, 15 arresti e sequestri per 16 milioni

Gli accusati rispondono a vario titolo di traffico di cocaina, usura, trasferimento fraudolento di valori, ricettazione, riciclaggio e abusiva attività finanziaria

26 ott 2026
Traffico di cocaina, 15 arresti e sequestri per 16 milioni

Un'associazione per delinquere dedita al traffico di droga è stata sgominata dalla Guardia di Finanza di Rimini nell'ambito di un'indagine dalla Procura distrettuale antimafia di Bologna. È scattata la custodia cautelare in carcere per 15 indagati e il sequestro di ingenti quantitativi di stupefacente, denaro contante e beni di lusso del valore di oltre 16 milioni di euro. L'operazione è in collaborazione tra finanzieri dei comandi di Rimini, Bologna, Foggia, Forlì-Cesena, L'Aquila, Ravenna e Verona, del servizio centrale Scico e del gruppo Gico e del coordinamento antidroga Dcsa.

I 15 rispondono a vario titolo di traffico di cocaina, usura, trasferimento fraudolento di valori, ricettazione, riciclaggio e abusiva attività finanziaria. Le indagini hanno consentito di ricostruire l'organigramma di due gruppi: il primo, per l'accusa, acquistava ingenti quantitativi di cocaina da rivendere sulle piazze di spaccio di Rimini e delle province limitrofe; il secondo creato per reinvestire, riciclare e reimpiegare i profitti illeciti.

Documenti d'identità falsi, telefoni criptati e numerose autovetture munite di "doppio fondo" erano utilizzati per nascondere l'attività del gruppo che in un anno, avrebbe movimentato partite di cocaina per oltre 54 chili, di cui 13 sequestrati in Italia tra il gennaio e l'agosto del 2025, con il contestuale arresto in flagranza di tre responsabili. In particolare, nel corso di distinti interventi, sono stati sequestrati due chili di cocaina rinvenuti all'interno di un'intercapedine appositamente ricavata in un'autovettura, sette chili all'interno di un frigorifero di un'abitazione e 4 chili nello scafo di una nave cargo, che ha attraccato al porto di Ravenna.

Grazie poi a ad accertamenti economico patrimoniali, con gli arresti è stato possibile procedere ai sequestri finalizzati alla confisca, di 23 beni immobili, due terreni, oggetti preziosi (orologi e monete da collezione), denaro contante per euro 321.000, nove auto e tre moto, per un valore complessivo di oltre 16 milioni di euro.




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