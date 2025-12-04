TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
11:38 La Felicità Interna Lorda del BUTHAN 10:47 Putin: "Trump sta sinceramente cercando una soluzione al conflitto, ma non è facile" 08:27 Traffico di farmaci dopanti, perquisizioni Nas in 40 province, anche a Rimini 07:44 Pulizia porti e canali in Emilia-Romagna, interventi per oltre 2 milioni 07:20 Del Piero: "Allargare il Mondiale da 32 a 48 squadre è una bella novità" 07:20 Checco Guidi presenta alla Reggenza “E' principin”, traduzione in dialetto de “Il Piccolo Principe”
  1. Home
  2. News
  3. Italia

Traffico di farmaci dopanti, perquisizioni Nas in 40 province, anche a Rimini

A carico di persone che gravitano nel mondo del bodybuilding.

4 dic 2025
Foto archivio RTV
Foto archivio RTV

Oltre 60 decreti di perquisizione, emessi dalla procura di Savona, sono stati eseguiti dai carabinieri del Nas di Torino e Genova in 40 province di tutta Italia, nell'ambito di un'indagine su un traffico illecito di farmaci dopanti. Destinatari dei provvedimenti sono persone gravitanti nel mondo del bodybuilding. Le perquisizioni sono in corso nelle province di Alessandria, Ascoli Piceno, Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Genova, Imperia, Lecce, Livorno, Milano, Modena, Monza, Novara, Padova, Parma, Pavia, Pescara, Ravenna, Reggio Calabria, Rimini, Roma, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Teramo, Terni, Torino, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verona, Vicenza.

Le attività di polizia giudiziaria, finalizzate al sequestro delle illecite sostanze, sono state eseguite con l'ausilio dei comandi dell'Arma e dei Nas territorialmente competenti, nonché del personale della sezione Criptovalute del Comando Carabinieri Antisofisticazione Monetaria.





Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Italia