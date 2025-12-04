CARABINIERI Traffico di farmaci dopanti, perquisizioni Nas in 40 province, anche a Rimini A carico di persone che gravitano nel mondo del bodybuilding.

Oltre 60 decreti di perquisizione, emessi dalla procura di Savona, sono stati eseguiti dai carabinieri del Nas di Torino e Genova in 40 province di tutta Italia, nell'ambito di un'indagine su un traffico illecito di farmaci dopanti. Destinatari dei provvedimenti sono persone gravitanti nel mondo del bodybuilding. Le perquisizioni sono in corso nelle province di Alessandria, Ascoli Piceno, Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Genova, Imperia, Lecce, Livorno, Milano, Modena, Monza, Novara, Padova, Parma, Pavia, Pescara, Ravenna, Reggio Calabria, Rimini, Roma, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Teramo, Terni, Torino, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verona, Vicenza.

Le attività di polizia giudiziaria, finalizzate al sequestro delle illecite sostanze, sono state eseguite con l'ausilio dei comandi dell'Arma e dei Nas territorialmente competenti, nonché del personale della sezione Criptovalute del Comando Carabinieri Antisofisticazione Monetaria.

