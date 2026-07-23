Traffico di migranti, oltre 70 le richieste di rinvio a giudizio per due maxi inchieste della Procura di Rimini

Permessi di soggiorno ottenuti con assunzioni fittizie, matrimoni di comodo, false dichiarazioni di ospitalità e donne straniere costrette a prostituirsi: due maxi inchieste della Procura di Rimini approderanno davanti al giudice dell'udienza preliminare a gennaio 2027, con 70 richieste di rinvio a giudizio complessive per un sistema illecito che avrebbe operato sulla Riviera romagnola tra il 2017 e il 2020.

Il primo filone, con 32 indagati, riguarda lo sfruttamento del Decreto Flussi: secondo l'accusa venivano individuati imprenditori compiacenti disposti a figurare come datori di lavoro, predisposte pratiche amministrative ritenute false e organizzato l'ingresso in Italia di cittadini stranieri privi dei requisiti richiesti.

Il secondo procedimento, con 38 indagati, amplia il quadro con matrimoni fittizi, false attestazioni di ospitalità, pratiche legate alle regolarizzazioni Covid e ipotesi di caporalato, corruzione e sfruttamento della prostituzione. Alcune persone figurano in entrambi i procedimenti. L'udienza preliminare del secondo filone è fissata per il 12 gennaio 2027, quella del primo per il 20 gennaio.

L'inchiesta era scattata dalla denuncia di un cittadino egiziano che aveva riferito ai carabinieri di aver pagato 6.000 euro per ottenere un'assunzione fittizia utile al rilascio del nulla osta d'ingresso in Italia. Il blitz dei carabinieri della Compagnia di Rimini nel dicembre 2024 aveva portato all'arresto di dodici persone. Tra gli indagati figurano un dipendente dell'INPS di Rimini, un addetto a un patronato e un commercialista residente fuori dalla regione, oltre a imprenditori italiani e stranieri che avrebbero costituito un sistema consorziale di aziende, datori di lavoro e intermediari.

Le vittime, in parte donne extracomunitarie presentate come badanti o colf, sarebbero state in realtà sfruttate come lavoratori stagionali mal pagati nel settore turistico, alcune anche costrette ad avere rapporti sessuali con indagati o clienti procurati dagli stessi. Le false assunzioni sarebbero state utilizzate anche per ottenere indennità di disoccupazione. Le difese, affidate tra gli altri agli avvocati Giuliano Renzi, Luca Montebelli, Piero Ippoliti e Enrico Graziosi, respingono le contestazioni.







