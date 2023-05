Traffico ferroviario: riaprono le tratte Rimini-Forlì e Ravenna-Rimini

Alle ore 5 di stamattina sono state riattivate le tratte ferroviarie Rimini-Forlì (direttrice Adriatica) e Ravenna-Rimini. Lo annuncia una nota del Mit in cui si precisa che il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini continua a seguire con la massima attenzione la situazione in Emilia-Romagna. "Massimo impegno per la tratta Faenza-Forlì, i 15 chilometri che mancano per garantire il ripristino del collegamento nord-sud sulla direttrice Adriatica", assicura il ministero.

Le ispezioni e il lavoro di ripristino continuano senza sosta anche sulle altre linee oggi interrotte nel Ravennate. A questo, come già annunciato sabato, va aggiunto l'impegno degli uffici del Mit per sbloccare al più presto almeno 1,5 milioni di euro per interventi di rapida realizzazione sul territorio come pulizia, ripristino e messa in sicurezza di alcune strade: fari accesi sui piccoli Comuni.