CRONACA Traffico illecito di auto “fantasma”: denunciate due persone tra Cesena e Ferrara Falsi documenti per far sparire vetture pignorate poi rivendute all’estero. La Polizia Stradale di Forlì smantella un giro da oltre 160 auto

La Polizia Stradale di Forlì ha smascherato un articolato traffico di automobili sottratte agli enti creditori e rivendute all’estero grazie a documentazione falsa. Denunciati a piede libero una 67enne di Cesena, titolare di un’agenzia di pratiche auto, e un 33enne straniero, gestore di un autosalone nel Ferrarese. Per entrambi è scattato anche il divieto di esercitare l’attività d’impresa per dodici mesi, disposto dal Gip su richiesta della Procura di Forlì.

L’indagine, durata oltre un anno, è partita da alcune segnalazioni di transiti sospetti di veicoli le cui pratiche risultavano trattate dall’agenzia cesenate. Secondo gli investigatori, il titolare dell’autosalone acquistava auto gravate da vincoli fiscali o pignoramenti, spesso a prezzo simbolico o gratuitamente, con la promessa ai proprietari di sanare le loro posizioni debitorie.

L’agenzia, poi, simulava la cancellazione dal registro Pra - il Pubblico registro automobilistico - attraverso dichiarazioni false apparentemente firmate dai legittimi proprietari. In realtà le vetture non venivano demolite ma rivendute all’estero, intere o come pezzi di ricambio, dopo la distruzione di targhe e documenti originali.

Sono 163 i veicoli finora individuati come parte del giro illecito. La Polizia ricorda che chi possiede auto pignorate deve regolarizzare la propria posizione con i creditori e diffidare di chi propone acquisti “gratuiti” o a prezzi troppo bassi: tali operazioni non estinguono i debiti e possono coinvolgere i proprietari in reati penali.

