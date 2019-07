Traffico, weekend da bollino rosso: code sull'A14

Come da previsione, sono già diverse le code sulle autostrade italiane, in particolare sull'A14 Bologna-Taranto e sulla A22 Brennero-Modena. È infatti un weekend da bollino rosso quello che i vacanzieri stanno affrontando in queste ore, per recarsi nelle località di villeggiature, mare e montagna. Criticità sono previste per questa mattina e per tutta la giornata di domenica.

E c'è già attenzione anche per i prossimi fine settimana con attenzione per il 20 e 21 luglio. Si passerà poi al bollino nero di sabato 27 e domenica 28 luglio, in particolare lungo le tratte che collegano le principali mete turistiche.