Tragedia a Bellaria, perde la vita un tredicenne

E' lutto cittadino nel piccolo Comune di Bellaria-Igea Marina. La notizia della tragedia si è diffusa in fretta questa mattina, toccando il cuore della comunità bellariese. E' precipitato in strada, dal terrazzo del secondo piano della dependance dell'albergo di famiglia, nei pressi del lungomare. La macchina dei soccorsi si è immediatamente attivata, con l'intervento dei sanitari del 118 – una ambulanza e un'automedica, l'elisoccorso – ma i tentativi di rianimarlo sono stati inutili. Transennata la strada; sul posto la Polizia Locale e i Carabinieri di Bellaria per ricostruire quanto accaduto, sotto il coordinamento del Comando Provinciale di Rimini. Sul terrazzo è stato trovato lo zaino del ragazzino, che questa mattina sarebbe dovuto andare a scuola. Da subito escluso l'intervento di altre persone, sarebbero poi state le telecamere a circuito chiuso dell'albergo a confermare una delle ipotesi avanzate, quella del gesto volontario.

Bandiere a mezz'asta oggi e lo saranno anche nel giorno delle esequie. Una decisione presa dall'Amministrazione comunale per “tradurre quel sentimento di vicinanza e commozione che, sin dalle prime ore della mattina, ha animato e scosso tutta la comunità di Bellaria- Igea Marina”. Amministrazione comunale che "si unisce al lutto e si stringe idealmente alla famiglia" Annullati tutti gli eventi in programma oggi e nel fine settimana.