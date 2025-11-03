Tragedia a Bologna: investito e ucciso in bici lo zio di Laura Pausini, è caccia all’auto pirata

È Ettore Pausini, 78 anni, zio della cantante Laura Pausini, l’uomo investito e ucciso ieri a Bologna da un’auto pirata mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. Ne danno notizia le edizioni bolognesi di Repubblica e del Resto del Carlino. L'uomo, originario di Solarolo (Ravenna) come la famiglia della cantante, viveva a Bologna.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 13.30 in via degli Stradelli Guelfi, alla periferia est della città. Secondo una prima ricostruzione, Pausini stava pedalando lungo la carreggiata quando una vettura lo ha travolto con violenza, fuggendo subito dopo senza fermarsi a prestare soccorso. Nonostante il rapido intervento dei sanitari del 118 e i tentativi di rianimazione, anche con il supporto di un medico rianimatore arrivato in elicottero, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è morto sul posto.

Le forze dell’ordine hanno avviato una caccia al conducente in fuga. Dalle prime informazioni, si tratterebbe di una Opel Astra di vecchio modello, vista allontanarsi a forte velocità in direzione San Lazzaro di Savena.

Polizia locale e carabinieri hanno istituito posti di blocco e stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza per risalire alla targa e all’identità del pirata della strada. Le autorità invitano chiunque abbia assistito all’incidente o notato movimenti sospetti nella zona a contattare immediatamente le forze dell’ordine. Il corpo di Ettore Pausini è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti di rito.



























