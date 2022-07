Tragedia a Cervia: 45enne riminese muore sullo scooter

Un incidente mortale è avvenuto ieri sulle strade di Cervia nel primo pomeriggio. A perdere la vita Matteo Buscarini, 45enne di Rimini, che nel primo pomeriggio stava procedendo in moto lungo viale Volturno in direzione Ravenna-Cesenatico. Per ragioni da accertare ha perso il controllo del veicolo una volta giunto in prossimità dell'incrocio con Via Belfiore. Lo scooterista ha urtato il marciapiede, finendo catapultato contro un albero, per poi precipitare sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza e auto medica, ma non c'è stato nulla da fare per salvare il riminese. Sul posto per i rilievi è intervenuta la Polizia Locale.