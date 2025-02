DRAMMA Tragedia a Conselice: 36enne schiacciato da un furgone durante lavori di manutenzione L’uomo stava operando sotto al mezzo quando il cric ha ceduto. Inutili i soccorsi.

Tragedia a Conselice: 36enne schiacciato da un furgone durante lavori di manutenzione.

Dramma nelle campagne di Conselice, in provincia di Ravenna, dove un uomo di 36 anni, residente a Imola, ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato dal furgone su cui stava effettuando lavori di manutenzione. Il tragico incidente è avvenuto oggi, poco dopo mezzogiorno, nel cortile di un’abitazione situata in via Sagrati. La vittima stava aiutando un amico a sistemare un Mercedes Benz Vito, quando improvvisamente il mezzo, sollevato da un cric o un’altra struttura di supporto, è scivolato, travolgendolo.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118, con ambulanza ed elicottero, insieme ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Lugo. Nonostante il tempestivo intervento, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Le indagini sono in corso per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente: il personale tecnico della Medicina del Lavoro dell’Ausl e i Carabinieri della Compagnia di Lugo stanno verificando se vi siano state anomalie nel sistema di sollevamento del furgone. Del caso è stato informato il pm di turno della Procura della Repubblica di Ravenna.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: