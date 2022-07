CRONACA Tragedia a Fano: recuperato corpo bambino disperso Padre morto annegato, fratello 13enne in ospedale

Tragedia a Fano: recuperato corpo bambino disperso.

È stato individuato poco fa il corpo del bambino di 8 anni, disperso da stamane, dopo che era andato a fare un bagno con il padre 44enne dell'entroterra pesarese, poi annegato, e il fratello 13enne, ora in ospedale. Il corpo è stato individuato nei pressi di una scogliera. Le operazioni di recupero sono in corso da parte dei vigili del fuoco e della Guardia costiera. A fare il bagno con l'uomo e i due figli, c'era anche un amichetto dei due ragazzini.

Il 13enne si trova al Salesi di Ancona. Nell'area sono confluiti mezzi aerei e navali della Guardia Costiera. Il 13enne è stato soccorso dal titolare di uno stabilimento balneare e da alcuni volontari di protezione civile. Dopo alcune manovre di rianimazione è stato trasferito in ambulanza al Salesi, con i segni di un principio di annegamento, ma nonostante abbia inalato un po' di acqua, è risultato in buone condizioni generali di salute e non necessita di ricovero in rianimazione in quanto "respira in maniera autonoma", fanno sapere fonti ospedaliere. Sarà ricoverato nel reparto di Pediatria.



La tragedia si è consumata questa mattina. I primi soccorsi sono stati prestati da gestori di stabilimento e bagnini, che sono riusciti a portare a riva l'uomo e il ragazzino più grande. I tre bagnanti erano nei pressi delle scogliere frangiflutto: quando sono stati raggiunti dai soccorritori, il ragazzino più grande è stato subito ventilato in acqua e poi trasportato in un luogo dove sono state praticate le prime manovre rianimatorie. Per il padre invece non c'è stato nulla da fare. Sul posto, anche i sanitari del 118 e l'eliambulanza.

