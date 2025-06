Tragedia a Lido Estensi: 16enne muore per salvare due turisti, la coppia si allontana senza lasciare traccia

Aveva solo 16 anni Aymane Ed Dafali, residente in provincia di Rovigo da tre anni, il ragazzo che sabato pomeriggio è annegato nel canale Logonovo, vicino a Lido Estensi, tentando di salvare due turisti in difficoltà. La zona è vietata alla balneazione per correnti e scalini nel fondale. Secondo il racconto dei soccorritori, i due turisti – un uomo e una donna tra i 20 e i 30 anni – sarebbero riusciti a tornare a riva grazie all'intervento tempestivo di un bagnino, ma dopo il salvataggio si sarebbero allontanati senza fornire alcuna testimonianza.

Si ipotizza che possano non essersi resi conto della gravità o che siano fuggiti impauriti. Aymane, che – secondo gli amici – "non era un grande nuotatore" , si era tuffato senza salvagente: un coetaneo che lo seguiva indossava invece il giubbotto di salvataggio e si è messo in salvo. Il ragazzo è stato recuperato esanime dai sommozzatori e soccorso dal 118 con elisoccorso, ma ogni tentativo di rianimazione è stato vano. La Capitaneria di Porto Garibaldi e i carabinieri hanno ascoltato numerosi testimoni – incluso il padre di Aymane, arrivato da Rovigo – e hanno trasmesso un’informativa alla Procura di Ferrara.

La salma è ora all’obitorio dell’ospedale di Cona, in attesa dell’esame autoptico che il pm deciderà verosimilmente nei prossimi giorni.