Tragedia a Longiano, muore a 16 anni dopo una gara di impennate.

Manuel Budini non ce l’ha fatta. Il 16enne di Cesenatico è morto ieri mattina all’ospedale Bufalini di Cesena, dove era ricoverato in condizioni disperate dopo un gravissimo incidente avvenuto sabato sera nella zona artigianale di Ponte Ospedaletto, nel comune di Longiano. Insieme a un amico 15enne, Manuel stava partecipando a una sfida tra scooteristi per la migliore impennata, quando si è scontrato con una Bmw X1 guidata da un 24enne, rimasto illeso.

L’impatto è stato violentissimo. Entrambi i ragazzi sono stati trasportati d’urgenza al Bufalini. Il 15enne è ancora ricoverato in prognosi riservata ma non in pericolo di vita, dopo aver già subito un primo intervento chirurgico. Manuel, invece, ha lottato tra la vita e la morte per due giorni. Ieri mattina, intorno alle 10.45, il suo cuore ha smesso di battere. La procedura per l’accertamento della morte cerebrale, spiega Il Resto del Carlino, è iniziata già nella tarda mattinata, concludendosi come da prassi dopo sette ore.

Studente all’Alberghiero e figlio unico, Manuel lascia i genitori, Giorgia Bortolotti e Marco Budini, molto conosciuto a Cesenatico per aver gestito un noto negozio di calzature. La data dei funerali non è ancora stata fissata: la magistratura sta valutando la possibilità di disporre un’autopsia sulla salma.

La sfida tra scooter era stata organizzata via social e ha richiamato diversi adolescenti da comuni vicini. Alcuni dei presenti avrebbero ripreso la gara con i telefonini, e i Carabinieri insieme alla Polizia Locale di Longiano stanno cercando di recuperarli per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Le forze dell’ordine lanciano un appello ai testimoni: consegnare i video può essere decisivo per le indagini.

Il 24enne alla guida della Bmw è attualmente indagato per lesioni gravi, ma con il decesso del ragazzo l’imputazione potrebbe aggravarsi in omicidio stradale. La zona, vasta e priva di telecamere pubbliche, è spesso ritrovo serale di gruppi giovanili. “Siamo esterrefatti e vicini alla famiglia” ha dichiarato l’assessore alla sicurezza Lorenzo Campana. Il Comune stava già valutando l’installazione di telecamere nella zona, considerata isolata ma frequentata.

