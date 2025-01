Tragedia a Misano: 17enne perde la vita in un incidente stradale

Si chiamava Mboup Baye Madjimby, il 17enne tragicamente deceduto nella notte tra domenica e lunedì in un incidente stradale avvenuto in via della Stazione. Originario di Rimini e residente a Gradara, il giovane stava accompagnando gli amici a casa dopo una serata trascorsa in un locale nei pressi della spiaggia di Misano.

Secondo quanto riporta la stampa locale Mboup, in sella a uno scooter Scarabeo, aveva già completato due viaggi per riaccompagnare due amici. Durante il terzo tragitto, diretto a recuperare l’ultimo del gruppo, avrebbe perso il controllo del mezzo lungo Via della Stazione. Nonostante il tratto di strada fosse rettilineo, il motorino è finito prima contro un cordolo e poi contro un albero, causando la morte sul colpo del ragazzo. L'incidente è avvenuto intorno alle 4:30 del mattino.

A dare l’allarme è stato un automobilista di passaggio, ma l’intervento del personale del 118 non ha potuto salvare il giovane, il cui decesso è stato dichiarato sul posto. La Polizia Stradale ha chiuso la strada per diverse ore per eseguire i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente, le cui cause restano ancora da accertare.