CRONACA Tragedia a Montefiore, Paolo Rambaldi travolto da un rimorchio: il dolore della famiglia Il 73enne, per oltre 40 anni alla guida di Italia in Miniatura e presidente del Rimini Rugby, è morto in un incidente agricolo. Nella lettera dei familiari il ricordo: "Paolo era nato per essere portatore di gioia, di coraggio e di visione".

Tragedia a Montefiore, Paolo Rambaldi travolto da un rimorchio: il dolore della famiglia.

Un trattore che arretra su un pendio e il rimorchio che travolge un uomo: è la dinamica, ancora al vaglio dei Carabinieri, della tragedia avvenuta martedì pomeriggio sulle colline di Montefiore. La vittima è Paolo Rambaldi, 73 anni, figlio di Carlo, fondatore di Italia in Miniatura e due volte premio Oscar per gli effetti speciali. Imprenditore e presidente del Rimini Rugby, Rambaldi si trovava in un campo vicino a via Gemmano, dove sarebbe stata in corso la raccolta delle olive. Secondo le prime ricostruzioni, seguiva a piedi il mezzo agricolo impegnato su una salita quando il trattore è indietreggiato e il rimorchio, poi ribaltatosi, lo ha investito. L'allarme è scattato intorno alle 18.30: inutili i soccorsi del 118 e dei vigili del fuoco. Il conducente è rimasto lievemente ferito.

"Con il cuore a pezzi, annunciamo che il 20 ottobre 2026, Paolo Rambaldi, non è più fra noi.

Paolo era nato per essere portatore di gioia, di coraggio e di visione.

Figlio del fondatore di Italia in Miniatura, non ci sono fotografie di Paolo che non esprimano la sua grande energia buona e il suo carisma. Dalle immagini che lo vedono ragazzino, lavorare per costruire il parco che Paolo ha guidato per oltre quarant'anni, a quelle dove ha portato il rugby ai piedi di palazzi storici. Paolo, ha dato intensità a ogni istante della sua vita e a quella degli altri. Lo ha sempre animato la passione inesauribile, che poneva in ogni cosa, l'apertura alle sfide, la fiducia nel potere di dar vita ai sogni e il desiderio di rendere indimenticabili i momenti trascorsi insieme.

L’ironia e la leggerezza con le quali affrontava la vita, la capacità di creare meraviglie, e la serenità che trasmetteva, sono quanto ci sostiene in questo momento devastante. Da parte dell'intera famiglia, ringraziamo di cuore tutti quelli che ci stanno manifestando vicinanza e affetto.

Le informazioni sulle esequie saranno comunicate appena possibile. Chiediamo di rispettare la nostra riservatezza in questo momento.

La moglie Clare, i figli Julie, Ivo, Claudio, Romeo, le sorelle Silvia, Lisa, Ivana con le loro famiglie."



Il cordoglio di Costa Edutainment

"Costa Edutainment si stringe con affetto intorno alla famiglia di Paolo Rambaldi, improvvisamente scomparso il 20 ottobre scorso. Paolo è stato un imprenditore che ha saputo guardare avanti creando una strada che non c’era. Figlio di Ivo Rambaldi, fondatore di Italia in Miniatura, Paolo ha guidato il parco, anno per anno, verso una crescita continua fatta di intuizioni, valori, continuità e cura del dettaglio. Alla base del progetto c’era la passione e un’idea rivoluzionaria: rendere la bellezza, la storia e la cultura del nostro Paese accessibili a tutti, attraverso la curiosità e il piacere della scoperta. Bambini, famiglie e scuole hanno imparato tanto passeggiando e divertendosi a Italia in Miniatura dalla sua fondazione, nel 1970. Costa Edutainment acquisì il parco nel marzo 2014, con un’operazione motivata anche dallo stretto rapporto personale e professionale di Giuseppe Costa, Presidente Esecutivo del gruppo, con Paolo Rambaldi, e la consapevolezza di acquisire un know-how importante legato a uno dei parchi più importanti d’Italia. Paolo visse il passaggio con la serietà di chi affida qualcosa di profondamente suo - “come un figlio” - a chi si sarebbe preso cura del valore e delle persone che ogni giorno lo fanno vivere. Il Gruppo Costa Edutainment ha raccolto quell’eredità con impegno e rispetto continuando a custodirne i capisaldi: l’educazione attraverso l’esperienza, l’attenzione al territorio, e un’imprenditorialità costruttiva che mette al centro i visitatori e chi lavora per loro. Il Presidente Beppe Costa, l’Amministratore Delegato Cristian Biasoni, le collaboratrici e i collaboratori di tutto il Gruppo Costa Edutainment esprimono alla moglie Clare, ai figli, ai familiari e a tutti coloro che hanno lavorato con lui, la loro sincera vicinanza".



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