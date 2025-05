Tragedia a Pinarella di Cervia: donna travolta e uccisa da una ruspa in spiaggia

Una donna è stata travolta e uccisa nella tarda mattinata di oggi da una ruspa mentre prendeva il sole sul bagnasciuga a Pinarella di Cervia, sul litorale ravennate. Il mezzo pesante stava effettuando interventi di pulizia e sistemazione dell’arenile in vista della stagione estiva, quando ha investito la donna davanti ad alcuni bagnanti.

L’allarme è stato lanciato da un bagnino della vicina torretta. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi del 118, la Capitaneria di Porto, i carabinieri e la polizia locale, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. Il conducente della ruspa, sotto choc, è sceso dal mezzo e si è messo a urlare e correre. È stato identificato e, come da prassi, saranno effettuati accertamenti sulle sue condizioni psicofisiche e sulla dinamica dell’incidente.

La Procura di Ravenna, con la PM di turno Lucrezia Ciriello, ha avviato le indagini. Saranno eseguiti controlli anche sul mezzo coinvolto per comprendere perché la presenza della donna non sia stata rilevata, così come si cercherà di chiarire come mai la vittima non si sia accorta dell’arrivo della ruspa. La Cooperativa Bagnini di Cervia ha espresso “profondo cordoglio alla famiglia della vittima” e ha precisato di essere “totalmente estranea alla vicenda”, condannando fermamente “qualsiasi incidente che possa mettere a rischio la sicurezza delle persone”. Il presidente Fabio Ceccaroni ha aggiunto che “la ruspa coinvolta non era sulla spiaggia per conto della Cooperativa” e ha sollevato interrogativi sulla sua presenza: “I lavori di spianamento della duna sono terminati da settimane. Ci chiediamo perché un mezzo meccanico fosse sulla battigia il 24 maggio, a stagione già avviata e in un giorno di weekend”.

Sul punto è intervenuto anche il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, dichiarando all’ANSA che si tratta di “lavori abusivi, non autorizzati in alcun modo”. Gli inquirenti stanno ascoltando i funzionari comunali per chiarire le responsabilità legate all’assenza di autorizzazioni. Anche l’amministrazione comunale ha espresso il proprio cordoglio ai familiari della vittima. Le indagini proseguono per fare piena luce su una tragedia che ha sconvolto la comunità e i turisti presenti in spiaggia.