RIMINI Tragedia a Rimini: 13enne annega in mare L’allarme è scattato a metà mattina quando si erano perse le tracce del ragazzino tanto che sono partiti anche gli appelli del Publiphono

Tragedia in mare questa mattina a Rimini. Un 13enne di nazionalità polacca è annegato, perdendo la vita all’altezza dei bagni 91-92 a Bellariva. L’allarme è scattato a metà mattina quando si erano perse le tracce del ragazzino tanto che sono partiti anche gli appelli del Publiphono, in cui si informava i bagnanti della sua scomparsa.

Purtroppo il tragico epilogo con il ritrovamento del corpo in mare. La morte sarebbe da ricondurre ad annegamento, il corpo è stato all’improvviso osservato da alcuni passanti, a una trentina di metri dalla riva ed è stato immediatamente attivato l’intervento dell’addetto del salvataggio. A supporto è arrivata anche anche un’infermiera professionista cliente dello stabilimento: il tentativo di rianimarlo è durato per circa tre quarti d'ora, ma non c'è stato nulla da fare.

Il 13enne faceva parte di una comitiva di giovanissimi in gita a Rimini con accompagnatori adulti che, secondo i primi riscontri, si trovava nella spiaggia libera del Lungomare Di Vittorio. Secondo le prime informazioni, il ragazzo stava giocando in acqua con coetanei polacchi che sono stati poi recuperati intorno alle 13 dal bagnino dello stabilimento 86-87.

Questa mattina era stata issata la bandiera rossa di pericolo per le condizioni del mare. Il personale della Capitaneria di Porto è sul posto per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia.

