Tragedia a Rimini: 72enne perde la vita cadendo in un pozzo [Fotogallery]

Tragedia nel primo pomeriggio di oggi a Rimini, in via del Cigno, dove un 72enne sarebbe precipitato nel pozzo di raccolta delle acque piovane perdendo la vita. A dare l'allarme è stata la badante che, non vedendolo rientrare in casa, è uscita in giardino e ha visto le sue ciabatte sul ciglio buca. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco con gli esperti del nucleo Speleo Alpino Fluviale che si sono calati nella cavità profonda circa 7 metri per recuperarlo.

Per la vittima non c'era più nulla da fare e, il medico, non ha potuto far altro che dichiararne il decesso. In via del Cigno è intervenuto anche il personale della Questura.