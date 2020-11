Tragedia a Rimini: bimbo di 4 mesi muore nella culla

Tragedia a Marebello giovedì mattina quando i genitori hanno trovato senza vita il figlio di 4 mesi nella sua culla. Ne danno notizia i quotidiani di Rimini. Poco prima di mezzogiorno i genitori si sono accorti che il bimbo era immobile nella sua culla, non si muoveva, non respirava. Immediata la chiamata al 118 che è accorso sul posto. I soccorritori hanno fin da subito capito la gravità della situazione e hanno tentato ogni manovra per rianimare il piccolo, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare e già all'arrivo in ospedale non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Come da prassi in questi casi è stata disposta l'autopsia per scoprire le cause del decesso anche se la più probabile pare la sindrome della morte improvvisa del lattante, un fenomeno che non trova ancora alcuna spiegazione scientifica. La sindrome colpisce nel primo anno di vita ed è ancora oggi a prima causa di morte tra i bambini nati sani. Ha una incidenza di circa un bambino ogni 2mila nati.