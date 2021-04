CRONACA Tragedia a Viserba: 53enne rimane schiacciato sotto un mezzo

Un operaio di 53 anni è morto questa mattina nel cantiere della nuova viabilità in viale Giuseppe Mazzini, a Viserba, dove stava lavorando. Per cause in corso d'accertamento da parte della Questura, l'operaio è rimasto schiacciato da un mezzo, sembra una ruspa. All'arrivo dei soccorsi, intervenuti con un'ambulanza e un'auto medicalizzata, non c'era più nulla fare. Sul posto anche i Carabinieri e il medico del lavoro. Immediato il cordoglio del Comune di Rimini per l'incidente mortale, che si è verificato, scrive, nel cantiere gestito da RFI (Rete ferroviaria Italiana), per la realizzazione, sulla linea del ferro Rimini-Ravenna, del nuovo sottopasso carrabile, parte del più ampio intervento per la riqualificazione della viabilità nell’area.

Seguiranno aggiornamenti

