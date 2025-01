Tragedia ad Ancona: Fabriano in lutto per la morte di Lucia e Diego

Continuano gli interventi tecnici e le indagini a seguito del drammatico incidente avvenuto ieri mattina ad Ancona, nel quartiere Torrette, in cui hanno perso la vita Lucia Manfredi e Diego Duca, una coppia molto conosciuta e stimata a Fabriano. L’incidente, causato da un Suv fuori controllo, ha distrutto una tubazione di una cabina del gas metano, lasciando senza fornitura i residenti della zona.

Le squadre di tecnici di Edma Rete Gas, supportate dalla Protezione Civile, stanno lavorando intensamente per ripristinare la distribuzione di metano. I controlli sono in corso casa per casa, ma la situazione resta critica nei quartieri di Torrette e Collemarino, dove i disagi proseguono ormai da oltre 24 ore.

Il dolore per la perdita dei coniugi Manfredi e Duca ha colpito profondamente la comunità fabrianese. Il sindaco di Fabriano, Daniela Ghergo, ha espresso la vicinanza della città alla famiglia delle vittime, ricordando l’impegno sociale e professionale della coppia. La loro scomparsa lascia orfano un bambino di soli 10 anni, un aspetto che rende la tragedia ancora più straziante.

Sul fronte delle indagini, la Polizia Locale di Ancona sta vagliando la dinamica dell’incidente, cercando di chiarire le cause che hanno portato il Suv a perdere il controllo. Nel frattempo, sui social, l’europarlamentare Marco Squarta ha voluto ricordare la dedizione professionale e umana dei due coniugi, sottolineando il valore delle loro vite spezzate e l’importanza di stringersi attorno al figlio e ai familiari in questo momento di immenso dolore.