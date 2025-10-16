Tragedia al porto di Ravenna: camionista travolto e ucciso durante le operazioni di carico alla Sapir

Tragedia sul lavoro questa mattina al porto industriale di Ravenna. Poco prima delle 7, all’interno del terminal Sapir, un camionista di 67 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto durante le operazioni di carico e scarico dell’argilla.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo – autotrasportatore di una ditta esterna, la Ctf (Cooperativa Trasporti Fossombrone) – sarebbe sceso dal proprio mezzo quando è stato travolto da un altro camion in movimento nell’area del settore inerti. L’impatto si è rivelato fatale.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimazione è stato vano: per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare.

L’area è stata subito messa in sicurezza e l’accesso allo stabilimento temporaneamente chiuso per consentire i rilievi. Sul luogo dell’incidente sono presenti gli agenti della Polizia Scientifica, della Polizia di Frontiera e della Polizia Locale, oltre alla Guardia di Finanza, per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

Il sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni si dice "profondamente scosso per l'infortunio mortale di questa mattina al porto. Ho lavorato oltre 15 anni nel mondo della logistica, assistendo centinaia di volte a operazioni di carico, scarico, manovra e pesatura, e ancora non riesco a comprendere come, ciclicamente, possano accadere eventi di questo tipo. Occorrerà capire cosa non ha funzionato nell'espletamento del lavoro a cui l'uomo era intento, perché uscire di casa per recarsi al lavoro e non rientrare è inaccettabile", aggiunge. "Accadeva ieri e continua a succedere oggi: per questo, se prevenzione e protocolli non riescono ad azzerare i rischi, tutti noi, a partire dalle istituzioni pubbliche, dobbiamo fare un salto di qualità nell'affrontare il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro. Mi stringo in un forte abbraccio ai familiari dell'uomo deceduto, così come al camionista dell'altro mezzo coinvolto e agli operatori che erano al lavoro nel turno di stamattina"









