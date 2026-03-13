Tragedia del camper a Bados, a processo il padre riminese del piccolo Samuel

Dal dolore devastante per la perdita di un figlio alla prospettiva di affrontare un processo con l’accusa di omicidio colposo. Daniel Romulus Imbuzan, imprenditore riminese di origini rumene e padre del piccolo Samuel, è stato rinviato a giudizio dal gup del tribunale di Tempio Pausania per la tragedia avvenuta il 31 agosto 2023 sulla spiaggia di Bados, sul litorale di Olbia. La prima udienza è fissata per il 19 marzo.

Quel pomeriggio di fine estate un’esplosione squarciò la tranquillità della spiaggia. Un incendio, divampato in pochi istanti, avvolse il camper della famiglia dove il bambino di 11 anni stava riposando. Il rogo, provocato secondo gli inquirenti da una fuga di gas da un fornello da campeggio, trasformò il mezzo in una trappola di fuoco e fumo. Samuel morì tra le fiamme, mentre la madre rimase ferita e il padre riportò ustioni su gran parte del corpo nel disperato tentativo di salvarlo.

La Procura contesta a Imbuzan di aver acceso il fornello per preparare il pranzo nonostante il forte vento e senza verificare il corretto funzionamento dell’attrezzatura, collegata a due bombole di gpl. Inoltre l’accampamento si trovava in un’area vietata ai camper. Da qui le accuse di omicidio colposo, lesioni nei confronti della moglie Tatiana Lisi e incendio boschivo.

La difesa, rappresentata dall’avvocato Antonello Desini, ha scelto di affrontare il dibattimento ordinario senza riti alternativi. Secondo il legale, fornello e bombole non appartenevano all’imputato ma ad altri campeggiatori, che dopo la tragedia avrebbero lasciato l’Italia diventando irreperibili. "Siamo convinti di poter dimostrare l’errore della Procura", afferma l’avvocato, sottolineando il peso di un processo per un padre già devastato dalla perdita del figlio.







