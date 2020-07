RICCIONE Tragedia del mare a Riccione: non ce l'ha fatta il ragazzo tratto in salvo sabato

Il mare si è preso un'altra vita, quella del 19enne Mohammed El Arrafi, il ragazzo di Piacenza che era stato soccorso a Riccione lo scorso 4 luglio, ma che purtroppo non ce l'ha fatta. Lo riporta la stampa locale. Il turista era stato tratto in salvo dopo che una correte di risacca lo aveva fatto sparire tra i flutti durante un bagno pomeridiano con gli amici. Soccorso dal bagnino di salvataggio era già in arresto cardiaco, dopo mezz'ora di manovre da parte degli operatori del 118 era stato ricoverato in ospedale in prognosi riservata. Purtroppo però non c'è stato nulla da fare e lunedì sera i medici ne hanno annunciato il decesso.

