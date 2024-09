Tragedia familiare a Paderno Dugnano, 17enne confessa di aver ucciso padre, madre e fratellino: arrestato

Un tragico omicidio ha sconvolto la comunità di Paderno Dugnano, in provincia di Milano: un ragazzo di 17 anni è stato arrestato dopo aver confessato l'uccisione del padre, della madre e del fratellino di 12 anni. I corpi senza vita dei familiari sono stati ritrovati questa mattina all'interno della loro abitazione. Al momento, il triplice delitto non ha un movente chiaro, e secondo fonti giudiziarie "potrebbe volerci molto tempo per spiegare un gesto così atroce." Il giovane, portato in caserma, avrebbe inizialmente fornito una versione diversa dei fatti, sostenendo di essersi svegliato nel cuore della notte a causa delle urla della madre e del fratello, colpiti a morte dal padre, e di aver reagito uccidendo il genitore.

Tuttavia, dopo un lungo interrogatorio, il ragazzo avrebbe ammesso di essere l'autore dell'omicidio di tutta la famiglia, senza il coinvolgimento di altre persone. Gli inquirenti stanno continuando a indagare, anche se l'ipotesi più probabile resta quella della strage avvenuta interamente all'interno del nucleo familiare.



Le vittime, rispettivamente di 51, 49 e 12 anni, erano il padre, la madre e il fratello minore del giovane. Secondo le prime ricostruzioni, non sarebbero emerse problematiche particolari all'interno della famiglia, descritta come benestante e serena. La serata tragica era iniziata con una cena in famiglia per festeggiare il compleanno del padre Fabio, conclusasi poi in modo drammatico. Il fratellino sarebbe risultato essere la vittima che ha ricevuto il maggior numero di coltellate.