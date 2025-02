MORTALE Tragedia in A14: dolore per la scomparsa di Davide Cesarini, la comunità sotto shock Il 48enne di Cattolica travolto da un tir. Indagini in corso sulla dinamica dell'incidente

Tragedia in A14: dolore per la scomparsa di Davide Cesarini, la comunità sotto shock.

Grande commozione a Cattolica per la scomparsa di Davide Cesarini, il 48enne investito e ucciso da un tir sull’A14 nella serata di domenica. L’uomo, molto conosciuto in città, lavorava da anni come vice direttore della filiale di RivieraBanca a Padiglione, Tavullia, e lascia una figlia di 16 anni.

Secondo le prime ricostruzioni, Cesarini aveva parcheggiato la sua auto in una piazzola di sosta tra Riccione e Cattolica, nei pressi dell'autodromo di Misano, prima di incamminarsi lungo la corsia d’emergenza. Pochi minuti dopo è avvenuta la tragedia: il 48enne è stato investito da un camion, il cui conducente ha dichiarato di essersi trovato l’uomo improvvisamente davanti senza riuscire a evitare l'impatto.

Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale di Forlì, che sta raccogliendo testimonianze e analizzando gli elementi utili per chiarire la dinamica dell'accaduto. Al momento nessuna ipotesi è esclusa, mentre amici e conoscenti ricordano Cesarini come una persona generosa, cordiale e benvoluta da tutti.

