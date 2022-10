Tragedia in A4: funerale unico per le vittime, il viaggio del dolore per i parenti

Per richiesta delle famiglie, si celebrerà un unico funerale per le vittime dell'incidente di ieri in A4, nel quale hanno perso la vita l’ex sindaco di Riccione Massimo Pironi e cinque ragazzi del Centro 21, Francesca Conti, Rossella De Luca, Maria Aluigi, Valentina Ubaldi e Alfredo Barbieri. L’amministrazione comunale di Riccione, che ha disposto il lutto cittadino per tre giorni - da venerdì 7 a domenica 9 ottobre - ha già ufficializzato verrà confermato anche nella giornata dei funerali, la cui data al momento è da destinarsi.

Questa mattina è stato organizzato un trasporto per accompagnare i 19 parenti a San Donà di Piave, dove è avvenuta la tragedia, per il recupero degli effetti personali e il riconoscimento delle salme. Presenti anche la sindaca di Riccione Daniela Angelini e l’assessore Alessandro Nicolardi, insieme al parroco don Alessio Alasia e due psicologi per sostenere i familiari delle vittime nei momenti più difficili. “Aiutare in questo momento di dolore è il minimo che potessimo fare”, ha riferito la sindaca Angelini.

Domani sera, alle 21, si terrà una veglia di preghiera nella chiesa di San Martino, tenuta dal vescovo di Rimini Francesco Lambiasi insieme a tutti i parroci riccionesi che, con una nota, invitano “tutte le comunità cristiane della diocesi a partecipare al grande dolore con sentimenti cristiani”.