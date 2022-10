Tragedia in autostrada: perdono la vita 6 riccionesi sulla A4

E' di sei morti il bilancio attuale dell'incidente stradale avvenuto, poco prima delle 16, nel tratto a tre corsie dell'autostrada A4 all'altezza del casello di San Donà di Piave tra l'entrata e l'uscita dello svincolo di Trieste. Un furgone - a bordo del quale c'erano sette persone - ha tamponato violentemente un autoarticolato in lento movimento. La notizia del decesso di sei occupanti è stata confermata dai soccorritori e da Autovie Venete.

A bordo del furgone che sulla A4 ha tamponato un tir c'erano persone disabili, tutte abbastanza giovani partite da Riccione. Nell'impatto, il veicolo è andato distrutto. Il mezzo è di proprietà dei Lions ed era stato prestato a una associazione di disabili. Secondo un primo bilancio i sei morti sarebbero l'autista e cinque passeggeri disabili appartenenti all'Associazione Ceentro21 che si occupa di assistenza a giovani disabili. Il furgone sarebbe partito nel primo pomeriggio da Riccione per raggiungere il Friuli Venezia Giulia. Non è ancora chiaro se l'automezzo, di proprietà dei Lion's, sia stato dato in prestito oppure donato all'associazione.

La sindaca di Riccione, Daniela Angelini, ha proclamato il lutto cittadino per le sei vittime dell'incidente che a San Donà di Piave ha coinvolto l'associazione Centro21, una notissima associazione del territorio che, da quasi trent'anni si occupa di assistenza a persone con la sindrome di Down. Il Comune ha deciso di annullare i festeggiamenti per il centenario della città, che sarebbero dovuti cominciare in serata. L'associazione è nata nel 1993, formata da familiari di persone con sindrome di Down. Dall'esperienza dell'associazione nel 2015 è nata una cooperativa, che si chiama Cuore21, come braccio operativo, soprattutto per assicurare ai disabili un'autonomia e opportunità lavorative. Nel 2019 aveva aperto anche un negozio/laboratorio di produzione e vendita.