Tragedia in Trentino: escursionista riminese muore sul Sentiero dell’Orso in val Rendena

Un'escursionista è morta oggi in Trentino, in val Rendena, per una caduta lungo il Sentiero dell'Orso, che da Madonna di Campiglio porta a Malga Vallesinella alta. Secondo quanto riferisce il Soccorso alpino trentino, risiedeva a Rimini e aveva 62 anni. La donna stava camminando in compagnia del figlio quando, dopo aver probabilmente messo un piede in fallo, è caduta per 150 metri fuori traccia, arrestando la propria caduta soltanto lungo il parallelo sentiero sottostante.

La chiamata al 112 è arrivata verso le 14.20 da parte del figlio, che aveva assistito impotente alla scena, mentre una seconda chiamata è giunta anche pochi minuti più tardi da parte di altri passanti che si trovavano sul sentiero sottostante e si erano imbattuti nel corpo esanime dell'escursionista.

La Centrale unica di emergenza ha chiesto l'intervento dell'elicottero, mentre alcuni operatori della Stazione Madonna di Campiglio del Soccorso alpino e speleologico Trentino raggiungevano via terra il luogo dell'incidente. L'elicottero ha sbarcato il tecnico di elisoccorso e l'equipe sanitaria, il cui medico ha immediatamente provveduto a eseguire le manovre di rianimazione, purtroppo senza esito. Dopo il nulla osta delle autorità per la rimozione, la salma è stata elitrasportata a valle.







