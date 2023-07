Tragedia nel Pavese: mamma soffoca figlio di un anno

Tragedia nel Pavese: mamma soffoca figlio di un anno.

Quando ha strangolato suo figlio, un bambino di appena un anno, Elisa Roveda era sola in casa a Voghera. E' quanto è emerso dai primi accertamenti sul dramma di questa mattina in via Mezzana. Soltanto un'ora è rimasta sola. Secondo quanto riferito dai vicini, la donna era seguita dalla famiglia. Il padre del piccolo, secondo una prima ricostruzione, era uscito per andare al lavoro e un'ora dopo è arrivata la madre della donna che ha subito chiamato il 118.

Per il piccolo Luca non c'è stato nulla da fare. All'arrivo dei carabinieri la mamma, che ha 45 anni e lavorava come impiegata, ha ammesso di aver ucciso il figlio. La donna è stata trasferita al Policlinico San Matteo di Pavia, dove si trova attualmente in stato di fermo. Al momento è sotto choc: non appena si sarà ripresa, verrà interrogata.

"Erano cinque anni che volevano questo bambino": una vicina di casa di Elisa Roveda, lo ha raccontato ai microfoni del TgR Lombardia. La donna ha spiegato che l'allarme è scattato questa mattina dopo le otto. "Mi ha chiamato mio marito perché ha sentito urlare la nonna. E' andato là ma poi è scappato. Mi ha detto che non ce l'ha fatta".



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: