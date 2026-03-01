Tragedia nella notte sulla via Emilia: motociclista muore dopo una caduta per evitare un tasso

Tragico incidente nella notte sulla via Emilia, a Rimini, all’altezza dello svincolo per la Fiera. Un motociclista di 31 anni, originario di Cuba e residente a Borghi, ha perso la vita dopo essere caduto nel tentativo di evitare un tasso comparso improvvisamente sulla carreggiata.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane viaggiava in sella a una Kawasaki Z900 e stava procedendo in direzione Santarcangelo quando avrebbe effettuato una manovra per scansare l’animale: in quel frangente avrebbe perso il controllo della moto, finendo sull’asfalto. Subito dopo, un’auto sopraggiunta non sarebbe riuscita a evitarlo, travolgendolo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza e auto medicalizzata, ma per il 31enne non c’è stato nulla da fare. I rilievi e gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica sono stati affidati alla Polizia Stradale; la circolazione ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.









