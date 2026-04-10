CRONACA Tragedia nella spa a Pennabilli: dichiarato il decesso del 12enne Il ragazzo era rimasto incastrato nella vasca idromassaggio a Pasqua: la Procura valuta l’ipotesi di omicidio colposo. I genitori acconsentono alla donazione degli organi

Tragedia nella spa a Pennabilli: dichiarato il decesso del 12enne.

È morto questa notte all’ospedale Infermi di Rimini il ragazzo di 12 anni rimasto vittima di un grave incidente avvenuto il giorno di Pasqua in una spa di Pennabilli. I medici avevano già dichiarato la morte cerebrale nella giornata di ieri, dopo giorni di ricovero in condizioni disperate.

La Procura ha aperto un fascicolo contro ignoti inizialmente per lesioni gravissime, ma l’ipotesi di reato potrebbe essere presto modificata in omicidio colposo. Disposta con ogni probabilità anche l’autopsia per chiarire con precisione le cause del decesso.

Il dramma si è consumato mentre il giovane, in vacanza con la famiglia, stava giocando in una vasca idromassaggio alta circa un metro. Durante un’immersione è stato risucchiato dall’impianto, rimanendo incastrato sul fondo. Immediato l’intervento dei familiari e del personale, che hanno spento il sistema permettendo di liberarlo.

Il ragazzo è stato riportato in superficie privo di sensi e in arresto cardiaco. Dopo lunghi tentativi di rianimazione, il battito era ripreso, ma le condizioni sono rimaste gravissime fino al tragico epilogo.

Nel dolore più profondo, i genitori hanno dato il consenso alla donazione degli organi, permettendo così di salvare altre vite.



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